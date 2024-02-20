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Фурсов Иван Иванович

Место рождения

Россия Орловская губ.,малоархангельский уезд д.Новосильская

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фурсов Иван Семенович

Мать: Фурсова Василиса Петровна

Россия Орловская губ.,малоархангельский уезд д.Новосильская
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1773

Жена: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1776

Сын: Фурсов Борис Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фурсов Василий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Иммиграция
До 1795
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с. Беречка
Выехал вместе с семьей
Смерть
После 1795
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Беречка
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
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