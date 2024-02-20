Фурсов Ларион / Родион / Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Ларион / Родион / Иванович

Фурсов Ларион / Родион / Иванович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Фурсов Иван Иванович

Мать: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Иммиграция
До 1786
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Беречка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close