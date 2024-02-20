Фурсов Ларион / Родион / Иванович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Фурсов Иван Иванович
Мать: Фурсова Марфа Фоминична
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Иммиграция
До 1786
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Беречка
Смерть
Неизвестно