Фурсова (Данилова) Марфа Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Данилова) Марфа Фоминична

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Липовец

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Липовец
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1773

Муж: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1776

Сын: Фурсов Борис Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фурсов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно
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