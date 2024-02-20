Фурсова (Данилова) Марфа Фоминична
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д.Липовец
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1773
Муж: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно