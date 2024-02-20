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Фурсов Борис Иванович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1776

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Фурсов Иван Иванович

Мать: Фурсова Марфа Фоминична

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Иммиграция
Неизвестно
Смерть
1786
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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