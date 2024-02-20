Фурсов Семен Савельевич
Место рожденияд. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
Дата рождения1684
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Фурсов Савелий Иванович
Мать: ?
д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: ?
Россия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: ?
д. Нижний Кунач, Заруцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн.Россия
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: ?
д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Место жительства
С 1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Гончарова Агафья Семеновна
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Похороны
1745
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
1745
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль