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Фурсов Семен Савельевич

Место рождения

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия

Дата рождения

1684

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Фурсов Савелий Иванович

Мать: ?

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
Рождение ребёнка
1715

Сын: Фурсов Иван Семенович

Мать ребёнка: ?

Россия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач
Рождение ребёнка
1716

Сын: Фурсов Антон Семенович

Мать ребёнка: ?

д. Нижний Кунач, Заруцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн.Россия
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов Сафон Семенович

Мать ребёнка: ?

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Место жительства
С 1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Гончарова Агафья Семеновна

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Похороны
1745
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
1745
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
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