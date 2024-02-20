РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719

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