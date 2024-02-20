Фурсов Антон Семенович
Место рожденияд. Нижний Кунач, Заруцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн.Россия
Дата рождения1716
Дата смертиС 1745
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Фурсов Семен Савельевич
Мать: ?
д. Нижний Кунач, Заруцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн.Россия
Место жительства
С 1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719
Похороны
1745
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
С 1745
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль