Гончарова (Фурсова) Агафья Семеновна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Фурсов Семен Савельевич
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
После 1762
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
После 1762
с.Эртиль Демшикского уезда Воронежской губ Россия