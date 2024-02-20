Гончарова (Фурсова) Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Фурсова) Агафья Семеновна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

1684 г.р.

Мать

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Фурсов Семен Савельевич

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Тихон Ананьевич

Похороны
После 1762
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
После 1762
с.Эртиль Демшикского уезда Воронежской губ Россия
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