Спицына Матрёна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1732
Сын: Спицын Сафроний
Отец ребёнка: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1735
Сын: Спицын Андрей
Отец ребёнка: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1740
Сын: Спицын Михаил
Отец ребёнка: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1744
Сын: Спицын Евсей
Отец ребёнка: Спицын Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Антип
Смерть
Неизвестно