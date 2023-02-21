Спицына Матрёна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Матрёна Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Спицын Антип

Рождение ребёнка
1732

Сын: Спицын Сафроний

Отец ребёнка: Спицын Антип

Рождение ребёнка
1735

Сын: Спицын Андрей

Отец ребёнка: Спицын Антип

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Михаил

Отец ребёнка: Спицын Антип

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Спицын Антип

Рождение ребёнка
1744

Сын: Спицын Евсей

Отец ребёнка: Спицын Антип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Антип

Смерть
Неизвестно
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