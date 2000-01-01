Спицын Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Спицын Антип

Мать: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Спицын Михей

Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Спицын Петр

Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
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