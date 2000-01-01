Спицын Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Спицын Михей
Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Спицын Петр
Мать ребёнка: Спицына Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно