Спицын Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Спицын Антип

Мать: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Спицын Григорий

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Спицын Иван

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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