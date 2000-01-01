Спицын Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Спицын Григорий
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Спицын Иван
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Спицына Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно