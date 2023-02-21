Спицын Сафроний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Сафроний

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Спицын Антип

Мать: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Спицын Семен

Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Аксинья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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