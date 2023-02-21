Спицын Сафроний
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Спицын Антип
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Спицын Семен
Мать ребёнка: Спицына Аксинья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно