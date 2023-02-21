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Спицын Антип

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Место рождения

Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Спицын Сильвестр

Мать: Спицына Неизвестно

Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Спицын Сафроний

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Спицын Андрей

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Михаил

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Спицын Евсей

Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Матрёна Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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