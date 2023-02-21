Спицын Антип
Место рожденияТамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Спицын Сильвестр
Мать: Спицына Неизвестно
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Спицын Сафроний
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Спицын Андрей
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Спицын Михаил
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Спицын Евсей
Мать ребёнка: Спицына Матрёна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно