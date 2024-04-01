Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Созонов Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Созонова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Созонов Илья Крест. Д. Ганькиной Иванов
Мать ребёнка: Созонова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Васильева Агафья Иванова
Мать ребёнка: Созонова 1 Жена
Бракосочетание
24.04.1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Спиридон Крест. Д. Ганькиной Иванов
Мать ребёнка: Созонова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созонова 1 Жена
Смерть
Неизвестно