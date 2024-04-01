Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Созонов Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Созонова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Созонов Илья Крест. Д. Ганькиной Иванов

Мать ребёнка: Созонова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Васильева Агафья Иванова

Мать ребёнка: Созонова 1 Жена

Бракосочетание
24.04.1844

Жена: Женихова 1, Созонова 2 Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Спиридон Крест. Д. Ганькиной Иванов

Мать ребёнка: Созонова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова 1 Жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close