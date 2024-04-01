Созонова 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Спиридон Крест. Д. Ганькиной Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Созонов Илья Крест. Д. Ганькиной Иванов

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Васильева (Созонова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Смерть
До 1844

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