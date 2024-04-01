Созонова 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Васильева (Созонова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев
Смерть
До 1844