Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

08.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Созонов Иван Крест. Д. Ганькиной Игнатьев

Мать: Созонова 1 Жена

Бракосочетание
18.01.1837

Муж: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Рождение ребёнка
Около ?.05.1837

Дочь: (Кулебакина) Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Рождение ребёнка
22.09.1839

Сын: Кулебакин Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Рождение ребёнка
Около ?.07.1841

Сын: Кулебакин Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров

Бракосочетание
07.02.1843

Муж: Куликов Василий Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Никитин

М. 31, Ж.25 вдова
Рождение ребёнка
22.09.1851

Сын: Куликов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Куликов Василий Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Никитин

Смерть
08.01.1871
53 года, чахотка

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