Кулебакина 1, Куликова 2. Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти08.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Бракосочетание
18.01.1837
Рождение ребёнка
Около ?.05.1837
Дочь: (Кулебакина) Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Рождение ребёнка
22.09.1839
Сын: Кулебакин Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Рождение ребёнка
Около ?.07.1841
Сын: Кулебакин Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Кулебакин Дмитрий Крестьянин Д. Зарослой Петров
Бракосочетание
07.02.1843
М. 31, Ж.25 вдова
Рождение ребёнка
22.09.1851
Смерть
08.01.1871
53 года, чахотка