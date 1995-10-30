Фомина (Круглова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Круглова) Александра Ивановна

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Место рождения

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.04.1913

Дата смерти

30.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1913

Отец: Круглов Иван Павлович

Мать: Мария Николаевна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Житкова Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Андреевич

Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеенко Роза Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Андреевич

Смерть
30.10.1995
Шуя, Шуя, Ивановская область
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