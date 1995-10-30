Фомина (Круглова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1913
Дата смерти30.10.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1913
Отец: Круглов Иван Павлович
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Житкова Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Андреевич
Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковеенко Роза Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Андреевич
Смерть
30.10.1995
Шуя, Шуя, Ивановская область