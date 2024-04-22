Круглов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1911
Дочь: Агапия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Фомина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно