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Круглов Иван Павлович

Место рождения

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.08.1911

Дочь: Агапия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Фомина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Круглов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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