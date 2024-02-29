Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1911
Дочь: Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: Фомина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно