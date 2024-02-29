Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1911

Дочь: Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: Фомина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Круглов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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