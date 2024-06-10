Круглов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Александр Павлович

Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Круглов Иван Павлович

Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна

Молочково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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