Круглов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Александр Павлович
Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Мария Мироновна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Круглова Мария Мироновна