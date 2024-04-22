Фомин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1904
Отец: Фомин Андрей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Житкова Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Фомина Александра Ивановна
Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковеенко Роза Николаевна
Мать ребёнка: Фомина Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно