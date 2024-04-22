Фомин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Николай Андреевич

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Место рождения

Слободка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1904

Отец: Фомин Андрей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Слободка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Житкова Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Фомина Александра Ивановна

Марково-Сборное, Ивановская обл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеенко Роза Николаевна

Мать ребёнка: Фомина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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