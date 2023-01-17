Шихов Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Иван Герасимович

Шихов Иван Герасимович

avatar

Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шихов Герасим Минеевич

Мать: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шихов Корнило Иванович

Мать ребёнка: Шихова Вера

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шихов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шихова Вера

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шихов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шихова Вера

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шихова Вера

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шихов Сава Иванович

Мать ребёнка: Шихова Вера

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Шихова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Вера

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close