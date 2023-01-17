Шихов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шихов Герасим Минеевич
Мать: Шихова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Шихова Вера
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Шихова Вера
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шихова Вера
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шихова Вера
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шихов Сава Иванович
Мать ребёнка: Шихова Вера
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Шихова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Вера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816