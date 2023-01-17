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Шихов Герасим Минеевич

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шихов Миня Филиппович

Мать: Шихова Марья Михайлова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1770 ст.

Жена: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп 75 д. 24 жена Вязовский приход деревня Герасимовская отец Евдоким Дементьевич Москвин оба первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1776 ст.

Сын: Шихов Павел Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1776г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Фёкла Герасимовна

Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шихов Осип Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шихов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефимия Герасимовна

Мать ребёнка: Шихова Аксинья Трофимовна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Аксинья Трофимовна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
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