Шихов Герасим Минеевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шихов Миня Филиппович
Мать: Шихова Марья Михайлова
Бракосочетание
31.01.1770 ст.
Жена: Шихова Анна Евдокимова
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп 75 д. 24 жена Вязовский приход деревня Герасимовская отец Евдоким Дементьевич Москвин оба первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1776 ст.
Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова
1776г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Фёкла Герасимовна
Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Шихова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефимия Герасимовна
Мать ребёнка: Шихова Аксинья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818