Шихова Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Варвара Минеевна
Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756