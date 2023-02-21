Шихова Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Марья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Варвара Минеевна

Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Шихов Герасим Минеевич

Отец ребёнка: Шихов Миня Филиппович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Миня Филиппович

Смерть
После 1756
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