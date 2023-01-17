Шихова (Москвина) Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Москвина) Анна Евдокимова

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Место рождения

д. Вахриновская

Дата рождения

1750

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Вахриновская
Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
31.01.1770 ст.

Муж: Шихов Герасим Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп 75 д. 24 жена Вязовский приход деревня Герасимовская отец Евдоким Дементьевич Москвин оба первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1776 ст.

Сын: Шихов Павел Герасимович

Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
1776г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Фёкла Герасимовна

Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шихов Осип Герасимович

Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шихов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
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