Шихова (Москвина) Анна Евдокимова
Место рожденияд. Вахриновская
Дата рождения1750
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Вахриновская
Берёзовский оброчный стан
Бракосочетание
31.01.1770 ст.
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп 75 д. 24 жена Вязовский приход деревня Герасимовская отец Евдоким Дементьевич Москвин оба первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1776 ст.
Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич
1776г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 30
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Фёкла Герасимовна
Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шихов Герасим Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784