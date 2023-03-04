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Шихова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шихов Корнило Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шихов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шихов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шихов Сава Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Герасимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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