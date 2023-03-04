Шихова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шихов Сава Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816