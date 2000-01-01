Шихов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шихов Иван Герасимович

Мать: Шихова Вера

Смерть
После 1834
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