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Тохтамыш Анастасия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

02.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Бракосочетание
До 1844

Муж: Тохтамыш Христофор Николаевич

Бракосочетание
После 1845

Муж: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Гутова Елизавета Христофоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тохтамыш Николай Христофорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Параскева Христофоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Харлампий Христофорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1864

Сын: Тохтамыш Федор Христофорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1867

Дочь: Чолпан Мария Христофоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Христофоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич

Смерть
02.10.1885
Причина смерти: Болезнь-внутренний разрыв
Похороны
Неизвестно
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