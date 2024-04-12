Тохтамыш Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти02.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Бракосочетание
До 1844
Бракосочетание
После 1845
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Гутова Елизавета Христофоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Тохтамыш Николай Христофорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Параскева Христофоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Харлампий Христофорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1864
Сын: Тохтамыш Федор Христофорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1867
Дочь: Чолпан Мария Христофоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Христофоровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Христофор Николаевич
Смерть
02.10.1885
Причина смерти: Болезнь-внутренний разрыв
Похороны
Неизвестно