Чолпан (Тохтамыш) Мария Христофоровна
Место рождения
Дата рождения07.03.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1867
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Крещение
14.03.1867
Godparents:Новокаракубские поселяне : Федор Федорович Балабан и дочь его Василиса
Бракосочетание
09.11.1887
Рождение ребёнка
16.09.1888
Дочь: Христина Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1889
Дочь: Аягут Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1892
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Тышлек Сулахчи София Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
ГАДО,Ф - 426-1-8,лист-23,зап-73, м/к 1897г.
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Христина Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1903
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1906
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Чолпан Константин Федорович
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Кириакия Федоровна
Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович
Смерть
Неизвестно