Чолпан (Тохтамыш) Мария Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Тохтамыш) Мария Христофоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.03.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1867

Отец: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1867г. ГАДО,Ф - 426-1-1,лист-110,зап-8
Крещение
14.03.1867
Godparents:Новокаракубские поселяне : Федор Федорович Балабан и дочь его Василиса
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1888

Дочь: Христина Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1889

Дочь: Аягут Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1892

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Тышлек Сулахчи София Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

ГАДО,Ф - 426-1-8,лист-23,зап-73, м/к 1897г.
Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Христина Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1903

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1906

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1906

Сын: Чолпан Константин Федорович

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Кириакия Федоровна

Отец ребёнка: Чолпан Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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