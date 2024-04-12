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Тохтамыш Харлампий Христофорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
28.05.1892

Дочь: Зипир Анастасия Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Варвара Харлампиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Тохтамыш Христофор Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Тохтамыш Антоний Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Тохтамыш Петр Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Тохтамыш Пантелеймон Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Тохтамыш Савва Харлампиевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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