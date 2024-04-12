Тохтамыш Харлампий Христофорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
28.05.1892
Дочь: Зипир Анастасия Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Варвара Харлампиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Тохтамыш Христофор Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Тохтамыш Антоний Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
29.06.1906
Сын: Тохтамыш Петр Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1909
Сын: Тохтамыш Пантелеймон Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1912
Сын: Тохтамыш Савва Харлампиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно