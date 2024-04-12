Гутова (Тохтамыш) Елизавета Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Тохтамыш) Елизавета Христофоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать: Тохтамыш Анастасия Николаевна

Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Гутов Митрофан Федорович

Николаевская церковь м/к-1870г. лист-222зап-11, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна

Отец ребёнка: Гутов Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гутов Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Гутов Митрофан Федорович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Отец ребёнка: Гутов Митрофан Федорович

Смерть
Неизвестно
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