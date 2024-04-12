Гутов Митрофан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Бракосочетание
08.11.1870
Николаевская церковь м/к-1870г. лист-222зап-11, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна
Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Тохтамыш Кирикия Митрофановна
Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна
Смерть
Неизвестно