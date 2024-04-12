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Гутов Митрофан Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Гутов Федор Юрьевич

Мать: Гутова /гуту/ Кириакия Павловна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-100
Бракосочетание
08.11.1870

Жена: Гутова Елизавета Христофоровна

Николаевская церковь м/к-1870г. лист-222зап-11, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна

Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гутов Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Тохтамыш Кирикия Митрофановна

Мать ребёнка: Гутова Елизавета Христофоровна

Смерть
Неизвестно
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