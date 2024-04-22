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Алюнов Семён Григорьевич

Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Алюнов Григорий Фёдорович

Мать: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1934

Дочь: Зайцева Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Петр Семёнович

Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Зинон Семёнович

Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна

Смерть
12.12.1942
Малое Сорочкино
Причина смерти: На войне
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