Алюнов Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти12.12.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
01.11.1934
Дочь: Зайцева Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алюнова Анна Васильевна
Смерть
12.12.1942
Малое Сорочкино
Причина смерти: На войне