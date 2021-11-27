Зайцева (Алюнова) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Алюнова) Ольга Семёновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.11.1934

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934

Отец: Алюнов Семён Григорьевич

Мать: Алюнова Анна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
28.11.1957

Дочь: Касьянова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
06.03.1960

Дочь: Мандрюкова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Щёкотова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
24.02.1967

Сын: Зайцев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич

Рождение ребёнка
20.01.1970

Дочь: Пыркина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Владимир Кондратьевич

Кошки-Куликеево
Смерть
27.11.2021
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