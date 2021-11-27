Зайцева (Алюнова) Ольга Семёновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.11.1934
Дата смерти27.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934
Отец: Алюнов Семён Григорьевич
Мать: Алюнова Анна Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
28.11.1957
Дочь: Касьянова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.03.1960
Дочь: Мандрюкова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Щёкотова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.02.1967
Сын: Зайцев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.01.1970
Дочь: Пыркина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Кошки-Куликеево
Смерть
27.11.2021