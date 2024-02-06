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Пыркина (Зайцева) Елена Владимировна
Пыркина (Зайцева) Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1970
Пол
Женский
Отец
Зайцев Владимир Кондратьевич
1929 г.р.
Мать
Зайцева (Алюнова) Ольга Семёновна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1970
Отец:
Зайцев Владимир Кондратьевич
Мать:
Зайцева Ольга Семёновна
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