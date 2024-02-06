Алюнова (Григорьева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюнова (Григорьева) Анна Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.11.1934

Дочь: Зайцева Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Петр Семёнович

Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алюнов Зинон Семёнович

Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич

Смерть
1992
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