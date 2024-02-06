Алюнова (Григорьева) Анна Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1900
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1934
Дочь: Зайцева Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алюнов Семён Григорьевич
Смерть
1992