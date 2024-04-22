Алюнов Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Мышова Перасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алюнов Мефодий Григорьевич
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алюнов Никандр Григорьевич
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокшанова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно