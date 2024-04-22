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Алюнов Григорий Фёдорович

Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Елизавета

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Алюнов Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Мышова Перасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алюнов Мефодий Григорьевич

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алюнов Никандр Григорьевич

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокшанова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Алюнова Анастасия Яковлевна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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