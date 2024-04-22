Алюнова (Рыбкина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюнова (Рыбкина) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Шемалаково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемалаково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Алюнов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Мышова Перасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алюнов Мефодий Григорьевич

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алюнов Никандр Григорьевич

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокшанова Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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