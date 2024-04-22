Алюнова (Рыбкина) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Мышова Перасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алюнов Мефодий Григорьевич
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алюнов Никандр Григорьевич
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокшанова Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Алюнов Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно