Занозина (Каплина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занозина (Каплина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.10.1901

Дата смерти

15.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901

Отец: Каплин Иван Григорьевич

Мать: Каплина Агафья Степановна

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.1920

Дочь: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Занозина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Барнашова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.03.1931

Дочь: Дергунова Таисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1934

Дочь: Таватулина Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.02.1937

Дочь: Киселева Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.06.1940

Дочь: Рябец Алефтина Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занозин Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович

Смерть
15.03.1995
Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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