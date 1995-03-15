Занозина (Каплина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.10.1901
Дата смерти15.03.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1901
Отец: Каплин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1920
Дочь: Макарова Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Занозина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1928
Дочь: Барнашова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1931
Дочь: Дергунова Таисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1934
Дочь: Таватулина Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1937
Дочь: Киселева Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1940
Дочь: Рябец Алефтина Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Занозин Тимофей Михайлович
Смерть
15.03.1995
Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край