Таватулина (Занозина) Евгения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти12.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Бракосочетание
27.08.1958
Рождение ребёнка
24.09.1959
Дочь: Белова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Таватулин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1962
Дочь: Говорухина Вера Викторовна
Отец ребёнка: Таватулин Виктор Иванович
Смерть
12.12.2018