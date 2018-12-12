Таватулина (Занозина) Евгения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таватулина (Занозина) Евгения Тимофеевна

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Место рождения

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

12.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: Занозин Тимофей Михайлович

Мать: Занозина Надежда Ивановна

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
27.08.1958

Муж: Таватулин Виктор Иванович

Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.09.1959

Дочь: Белова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Таватулин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1962

Дочь: Говорухина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Таватулин Виктор Иванович

Смерть
12.12.2018
Малая Минуса, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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