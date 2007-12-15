Киселева (Занозина) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1937
Дата смерти15.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937
Рождение ребёнка
30.06.1959
Дочь: Киселева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Боброва Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Киселёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2007
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край