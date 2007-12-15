Киселева (Занозина) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Занозина) Нина Тимофеевна

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Место рождения

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.02.1937

Дата смерти

15.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: Занозин Тимофей Михайлович

Мать: Занозина Надежда Ивановна

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.06.1959

Дочь: Киселева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич

Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Боброва Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич

Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Киселёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Василий Ильич

Смерть
15.12.2007
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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