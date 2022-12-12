Макарова (Занозина) Евфросиния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Занозина) Евфросиния Тимофеевна

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Место рождения

Малый Перелаз

Дата рождения

21.10.1920

Дата смерти

23.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1920

Отец: Занозин Тимофей Михайлович

Мать: Занозина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1940

Сын: Макаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
07.09.1947

Дочь: Павлова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.10.1952

Сын: Макаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Прокопьевич

Смерть
23.03.1987
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