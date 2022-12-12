Макарова (Занозина) Евфросиния Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1920
Дата смерти23.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1920
Рождение ребёнка
25.05.1940
Сын: Макаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.09.1947
Дочь: Павлова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.02.1949
Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.10.1952
Сын: Макаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Макаров Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1987