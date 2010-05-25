Макаров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1940
Дата смерти25.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940
Рождение ребёнка
1970
Сын: Макаров Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Макарова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Макарова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Макарова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Любовь
Смерть
25.05.2010
Томск, город Томск, Томская область