Макаров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Владимир Иванович

Макаров Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1940

Дата смерти

25.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940

Отец: Макаров Иван Прокопьевич

Мать: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Макаров Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Макарова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Любовь

Смерть
25.05.2010
Томск, город Томск, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close