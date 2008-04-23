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Макаров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1949

Дата смерти

23.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949

Отец: Макаров Иван Прокопьевич

Мать: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.01.1976

Сын: Макаров Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1977

Дочь: Макарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Макарова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Валентина Ивановна

Смерть
23.04.2008
Томск, город Томск, Томская область
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