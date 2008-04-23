Макаров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1949
Дата смерти23.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1949
Рождение ребёнка
22.01.1976
Сын: Макаров Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1977
Дочь: Макарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Макарова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2008
Томск, город Томск, Томская область