Макарова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Валентина Ивановна

Макарова Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1976

Сын: Макаров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1977

Дочь: Макарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close