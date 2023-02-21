Макарова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1976
Сын: Макаров Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1977
Дочь: Макарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно