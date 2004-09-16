Макаров Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1920
Дата смерти16.09.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1920
Отец: Макаров Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1940
Сын: Макаров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.09.1947
Дочь: Павлова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1949
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1952
Сын: Макаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2004