Макаров Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иван Прокопьевич

Макаров Иван Прокопьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1920

Дата смерти

16.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1920

Отец: Макаров Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1940

Сын: Макаров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.09.1947

Дочь: Павлова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Макаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.10.1952

Сын: Макаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Евфросиния Тимофеевна

Смерть
16.09.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close