Дергунова (Занозина) Таисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Занозина) Таисия Тимофеевна

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Место рождения

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931

Отец: Занозин Тимофей Михайлович

Мать: Занозина Надежда Ивановна

Малый Перелаз, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.06.1954

Сын: Дергунов Александр Викторович

Отец ребёнка: Дергунов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.1958

Сын: Дергунов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Дергунов Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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