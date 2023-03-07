Дергунова (Занозина) Таисия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931
Рождение ребёнка
29.06.1954
Сын: Дергунов Александр Викторович
Отец ребёнка: Дергунов Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1958
Сын: Дергунов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Дергунов Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край