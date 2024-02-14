Гарифуллин Сайфулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бахтияров Гарифулла
Мать: Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфиуллин Гашик
Мать ребёнка: Райся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфиуллин Рафаэль
Мать ребёнка: Райся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфиуллина) Гульшат
Мать ребёнка: Райся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфиуллина) Гульнур
Мать ребёнка: Райся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфуллина) Фирая
Мать ребёнка: Шумайся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфуллина) Гульфира
Мать ребёнка: Шумайся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфуллин Хайдар
Мать ребёнка: Шумайся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумайся
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Сайфуллина) Замзамия
Мать ребёнка: Шумайся
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сайфуллина) Талия
Мать ребёнка: Шумайся
Смерть
Неизвестно