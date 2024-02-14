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Гарифуллин Сайфулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бахтияров Гарифулла

Мать: Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфиуллин Гашик

Мать ребёнка: Райся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфиуллин Рафаэль

Мать ребёнка: Райся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфиуллина) Гульшат

Мать ребёнка: Райся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфиуллина) Гульнур

Мать ребёнка: Райся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфуллина) Фирая

Мать ребёнка: Шумайся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфуллина) Гульфира

Мать ребёнка: Шумайся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфуллин Хайдар

Мать ребёнка: Шумайся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумайся

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Сайфуллина) Замзамия

Мать ребёнка: Шумайся

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сайфуллина) Талия

Мать ребёнка: Шумайся

Смерть
Неизвестно

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