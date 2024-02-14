Шумайся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумайся

Шумайся

Место рождения

д.Ишмурзино, Чувашия

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфуллина) Фирая

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфуллина) Гульфира

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфуллин Хайдар

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Сайфуллина) Замзамия

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сайфуллина) Талия

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.