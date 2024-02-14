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Бахтияров Гарифулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Баязитов Бахтияр

Мать: Баязитова Бахтияра Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарифуллина) Гыйльмикамал

Мать ребёнка: Сарбижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарбижамал

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гарифуллин Сайфулла

Мать ребёнка: Сарбижамал

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Гарифуллина) Фатыйма

Мать ребёнка: Сарбижамал

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гарифуллин Гатаулла

Мать ребёнка: Сарбижамал

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гарифуллин Габдрахман

Мать ребёнка: Сарбижамал

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Гарифуллина) Ркия

Мать ребёнка: Сарбижамал

Смерть
Неизвестно

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