Бахтияров Гарифулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарифуллина) Гыйльмикамал
Мать ребёнка: Сарбижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарбижамал
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гарифуллин Сайфулла
Мать ребёнка: Сарбижамал
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Гарифуллина) Фатыйма
Мать ребёнка: Сарбижамал
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гарифуллин Гатаулла
Мать ребёнка: Сарбижамал
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Сарбижамал
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Гарифуллина) Ркия
Мать ребёнка: Сарбижамал
Смерть
Неизвестно