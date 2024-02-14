Райся
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфиуллин Гашик
Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфиуллин Рафаэль
Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфиуллина) Гульшат
Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сайфиуллина) Гульнур
Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарифуллин Сайфулла
Смерть
Неизвестно