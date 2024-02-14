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Райся

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфиуллин Гашик

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфиуллин Рафаэль

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфиуллина) Гульшат

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сайфиуллина) Гульнур

Отец ребёнка: Гарифуллин Сайфулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Сайфулла

Смерть
Неизвестно

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